Обстоятельства загадочной гибели подростка из Каменска привлекли внимание следователей

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Следственные органы выясняют детали исчезновения и трагической гибели 16-летнего подростка в Каменске-Шахтинском. Утром 15 мая рыбаки обнаружили тело Захара С. в реке Северский Донец.Захар С. пропал 8 мая, и обеспокоенные родители обратились в полицию за помощью в его розыске. Впоследствии к поискам подключились добровольцы. Сотни людей участвовали в поисках юноши в течение недели. По факту исчезновения было открыто уголовное дело. Неделя безуспешных поисков завершилась обнаружением тела Захара С. в реке Северский Донец, в 15 километрах от его дома."При визуальном осмотре тела экспертом не было выявлено каких-либо признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшей трагедии.