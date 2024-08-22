Общественная палата Ростовской области помогает жителям Курской области

Фото: Общественная палата Ростовской области.

Общественная палата Ростовской области оказывает гуманитарную помощь жителям Курской области. По словам председателя ОП РО. Вячеслава Кущева, события в том регионе требуют конкретных действий.— Наш долг — оказать помощь всем, кто пострадал от этой агрессии. Это касается не только беженцев, но и тех, кто на передовой защищает нашу землю. Гуманитарная помощь, которую мы отправляем, — это не просто материальная поддержка, это символ нашей солидарности и единства в этот сложный момент, — подчеркнул Вячеслав Кущев.В рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ при участии зампредседателя Общественной палаты РО Романа Карасева и при поддержке Российского союза спасателей из донского региона отправили свыше 80 тонн гуманитарного груза. В Курскую область доставили воду, детское питание, гигиенические и продуктовые наборы и много другое.Еще более 900 тонн гумпомощи собрали для переселенцев из Курской области в другие регионы России. Неравнодушные люди приносили вещи, продукты и медикаменты на базу штабов #МЫВМЕСТЕ, где ведут сбор в рамках всероссийского проекта взаимопомощи.Кроме того, волонтеры оказывают различную помощь и в пунктах временного размещения, и в больницах.— Ситуация в Курской области в очередной раз показала, что россиян невозможно запугать. Наши граждане, пренебрегая собственными потребностями и преодолевая страхи, в кратчайшие сроки могут сплотиться, и все для оказания помощи тем, кому она нужна больше всего, — отметила член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Ростовской области Кристина Канская.Помимо активистов, помощь жителям Курской области обеспечивают специалисты «горячей линии». Они круглосуточно помогают найти родных и оказывают психологическую помощь. Организованы пункты сдачи крови для пострадавших.С начала СВО Общественная палата Ростовской области оказывала помощь жителям Донбасса (Луганская и Донецкая народные Республики): местным, переселенцам, военнослужащим. Теперь ОП помогает в Курской области, где ведется эвакуация людей из-за украинской агрессии.