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Общественная палата Ростовской области помогает жителям Курской области

Общественная палата Ростовской области помогает жителям Курской области
Общественная палата Ростовской области оказывает гуманитарную помощь жителям Курской области. По словам председателя ОП РО. Вячеслава Кущева, события в том регионе требуют конкретных действий.

 — Наш долг — оказать помощь всем, кто пострадал от этой агрессии. Это касается не только беженцев, но и тех, кто на передовой защищает нашу землю. Гуманитарная помощь, которую мы отправляем, — это не просто материальная поддержка, это символ нашей солидарности и единства в этот сложный момент, — подчеркнул Вячеслав Кущев.

В рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ при участии зампредседателя Общественной палаты РО Романа Карасева и при поддержке Российского союза спасателей из донского региона отправили свыше 80 тонн гуманитарного груза. В Курскую область доставили воду, детское питание, гигиенические и продуктовые наборы и много другое.

Еще более 900 тонн гумпомощи собрали для переселенцев из Курской области в другие регионы России. Неравнодушные люди приносили вещи, продукты и медикаменты на базу штабов #МЫВМЕСТЕ, где ведут сбор в рамках всероссийского проекта взаимопомощи.

Кроме того, волонтеры оказывают различную помощь и в пунктах временного размещения, и в больницах.

 — Ситуация в Курской области в очередной раз показала, что россиян невозможно запугать. Наши граждане, пренебрегая собственными потребностями и преодолевая страхи, в кратчайшие сроки могут сплотиться, и все для оказания помощи тем, кому она нужна больше всего, — отметила член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Ростовской области Кристина Канская.

Помимо активистов, помощь жителям Курской области обеспечивают специалисты «горячей линии». Они круглосуточно помогают найти родных и оказывают психологическую помощь. Организованы пункты сдачи крови для пострадавших.

С начала СВО Общественная палата Ростовской области оказывала помощь жителям Донбасса (Луганская и Донецкая народные Республики): местным, переселенцам, военнослужащим. Теперь ОП помогает в Курской области, где ведется эвакуация людей из-за украинской агрессии.
Фото: Общественная палата Ростовской области.
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