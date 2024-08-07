Губернатор Ростовской области выразил соболезнования родным погибших при обстреле в Курской области

Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 7 августа выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела в Курской области. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым, особенно детям.- Дон скорбит вместе с вами, - написал глава администрации региона.Волонтеры из Ростовской области формируют продуктовые наборы для отправки в Курскую область.Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва через границу с Курской областью. По данным Министерства обороны России, атаке подверглись позиции российских военных в районе сел Николаево-Дарьино и Олешня, а также хутора Олешня в Суджанском районе.