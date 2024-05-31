Общественная палата провела инклюзивное мероприятие для детей в зоопарке Ростова

Фото: Аппарат Общественной палаты Ростовской области

Общественная палата Ростовской области 30 мая организовала праздник для детей и взрослых с ограниченными возможностями в зоопарке Ростова. Праздник был приурочен ко Дню защиты детей, который пройдет 1 июня. Мероприятие было направлено на поддержку детей-инвалидов и создание условий для их социализации.На праздник собрались около 200 человек из донской столицы и других городов и населенных пунктов региона. В своем вступительном слове первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков поздравил детей с наступающим праздником, пожелал здоровья и яркого лета.- Этот праздник посвящен Дню защиты детей. Я хочу сказать, что каждый взрослый и ребёнок сегодня должны почувствовать тепло и радость этого дня. Желаю вам, чтобы сегодняшние воспоминания остались яркими и светлыми, как воспоминания о детстве! — поздравил юных ростовчан Юрий Зерщиков.На празднике дети были увлечены выступлениями артистов. Малыши и подростки слушали песни, стихи, прозу и наслаждались игрой музыкантов на русских народных инструментах. Веселье сопровождалось работой аниматоров.После концерта организаторы пригласили ребят посмотреть на показательное кормление белой медведицы. Для детей, которым было трудно идти пешком, сотрудники парка предоставили вагончик, чтобы они могли добраться до следующей локации. Кроме того, для юных посетителей зоопарка были организованы пикник и мастер-классы.На мероприятие пришли дети с педагогами из ростовских организаций: общественной организации инвалидов «Надежда», Большелогского центра помощи детям, Автономной некоммерческой организации «Спорт для всех», Ростовского обособленного отделения Фонда «Я — есть», Автономной некоммерческой организации «Центр «Содействие».