Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Алексей Логвиненко поздравил юных ростовчан с Днем защиты детей

Алексей Логвиненко поздравил юных ростовчан с Днем защиты детей
Глава администрации Ростова-на-Дону поздравил юных горожан с Днем защиты детей. Алексей Логвиненко выступил с напутственной речью 1 июня на празднике «Дети-детям». Мероприятие состоялось в Ростовской государственном цирке. Там собрались тысячи жителей донской столицы самых разных возрастов.

- Дорогие ребята, сегодня первый день начала лета и ваш праздник, - поприветствовал детей сити-менеджер Ростова. - Сегодняшнюю программу полностью подготовили ваши сверстники. Творческие коллективы города вместе с государственным цирком покажут интересное представление. Хочу вам пожелать набраться сил и положительных эмоций. Обязательно слушаться родителей и подготовиться к новому учебного году.

Праздник открыли юные гимнастки, порадовав зрителей ярким номером. Затем на арену вышла гротеск-наездница Кристина Кузнецова со своим верным конем Аргоном. Девушка показала сложные трюки, стоя на белом жеребце.

В завершение представления выступили творческие коллективы. Юный циркачи не уступали в мастерстве старшим коллегам. Они жонглировали, ездили на одноколесных велосипедах и не раз удивляли зрителей талантами.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.