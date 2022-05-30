Алексей Логвиненко поздравил юных ростовчан с Днем защиты детей

Фото: Rostov.ru.

Глава администрации Ростова-на-Дону поздравил юных горожан с Днем защиты детей. Алексей Логвиненко выступил с напутственной речью 1 июня на празднике «Дети-детям». Мероприятие состоялось в Ростовской государственном цирке. Там собрались тысячи жителей донской столицы самых разных возрастов.- Дорогие ребята, сегодня первый день начала лета и ваш праздник, - поприветствовал детей сити-менеджер Ростова. - Сегодняшнюю программу полностью подготовили ваши сверстники. Творческие коллективы города вместе с государственным цирком покажут интересное представление. Хочу вам пожелать набраться сил и положительных эмоций. Обязательно слушаться родителей и подготовиться к новому учебного году.Праздник открыли юные гимнастки, порадовав зрителей ярким номером. Затем на арену вышла гротеск-наездница Кристина Кузнецова со своим верным конем Аргоном. Девушка показала сложные трюки, стоя на белом жеребце.В завершение представления выступили творческие коллективы. Юный циркачи не уступали в мастерстве старшим коллегам. Они жонглировали, ездили на одноколесных велосипедах и не раз удивляли зрителей талантами.