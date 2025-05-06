Вагонетки «Шахты Ростовской» во второй раз не смогли продать на торгах

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Повторная попытка реализовать с торгов вагонетки, принадлежащие "Шахте Ростовской", завершилась безрезультатно. Соответствующее уведомление опубликовано на портале, содержащем данные о банкротствах.Следует отметить, что повторный аукцион по продаже вагонеток был объявлен в конце марта. После первого неудачного опыта цена лота была снижена до 11 миллионов рублей.В соответствии с представленной документацией, в лот входили 20 вагонеток, выпущенных в 2022 году. Эти транспортные средства для перевозки грузов были произведены на заводе, расположенном в Донецке. Их техническое состояние оценено как удовлетворительное.Тем не менее торги были признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию был допущен всего один претендент. Предполагается, что в скором времени будет предпринята третья попытка продажи вагонеток через аукцион.История угледобывающего предприятия берет свое начало в 1953 году, когда оно входило в состав производственного объединения "Гуковуголь". ООО "Шахта Ростовская" было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024 года предприятие было официально признано банкротом, после чего в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности компании перед кредиторами превышает 318 миллионов рублей.