Об арестованной в Ростове активистке опубликовал фильм Михаил Ходорковский





В Сети появился видеоролик об арестованной ростовской активистке Анастасии Шевченко. Видео «Настя: в наручниках на глазах детей» 14 марта на популярном видеохостинге опубликовал предприниматель Михаил Ходорковский.



Запись состоит из воспоминаний родных Анастасии об аресте. Авторы 24-минутного видео рассказывают о судьбе ростовчанки, о смерти её дочери и о горожанах, поддерживающих координатора «Открытой России».

- К нам пришли люди в штатском, затем стали открывать шкафы и все бросать на пол, - вспоминает мать Анастасии Шевченко Тамара Грязнова. - Потом на глазах у детей на Настю надели наручники и увели. Я спрашивала: «В чем вы ее обвиняете?». Мне ответили, что она защищает каких-то мифических американцев.



На видео свой комментарий по делу Шевченко дают адвокаты. За пять часов ролик посмотрели около 15 тысяч человек.



Напомним, ростовчанку Анастасию Шевченко задержали 21 января. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной».



После ареста в течение двух суток она находилась в изоляторе. Затем по решению суда её поместили под домашний арест.



Через 10 дней после задержания активистки в реанимации скончалась её 17-летняя дочь. У Анастасии остались двое детей - 14-летняя Влада и 7-летний Михаил.