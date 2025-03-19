О том, как на ростовчан повлияет весеннее равноденствие, рассказала астролог из Ростовской области

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Наталья Стрекачева, астролог из Ростовской области, поделилась с изданием Donday своими прогнозами о влиянии весеннего равноденствия, которое пройдет 20 марта. Специалист дала советы, как лучше всего провести этот день.Весеннее равноденствие – важное астрономическое событие, означающее начало астрономической весны в Северном полушарии. С древних времен этот день был окружен мифами и обрядами, он символизирует обновление природы, пробуждение от зимней спячки, равновесие между светом и тьмой, напоминая о круговороте жизни.Весеннее равноденствие совпадает с тремя ключевыми астрологическими событиями: самим моментом равноденствия, началом астрологического Нового года и началом знака Овна.В этом году этот период будет особенно насыщенным из-за лунного затмения в Весах 25 марта, которое окажет влияние на партнерские отношения, подчеркивая важность вопросов выбора и баланса. Воздействие Плутона может усилить внутренние конфликты за лидерство, стимулируя переоценку жизненных приоритетов.Наиболее ощутимо влияние будет для Раков, Овнов и Козерогов. Ракам следует ожидать перемен в профессиональной сфере, Козерогам – в личной жизни, Весам – в отношениях. Овны почувствуют прилив сил.По словам Натальи, накануне равноденствия рекомендуется заниматься уборкой и избавляться от лишних вещей. Важно простить старые обиды и избавиться от предубеждений.В день равноденствия не рекомендуется конфликтовать, совершать дурные поступки, грустить и пересаживать растения. Также не стоит отказывать в гостеприимстве.