Ростовчане предложили на территории рынка «Темерник» благоустроить парк

На ростовский рынок «Темерник» 28 января нагрянули судебные приставы. Было принято решение временно приостановить работу двух торговых точек: «Белого Темера» и «Первого Темера». Остальная часть рынка пока продолжает свою деятельность.

Ситуацию прокомментировал глава региона Юрий Слюсарь:

- За десятилетия рынок «Темерник» превратился в по-настоящему токсичный кластер Ростова. Рассадник преступности, контрафакта, нелегальной миграции. Там десятилетиями процветали «серые схемы», лишающие бюджет города и области честно заработанных налогов.

Жители города тоже высказали свое мнение под постом Юрия Слюсаря. Большинство ростовчан поддержали такое решение. Некоторые попросили благоустроить парк на территории торговых точек.

- Темерник - район не для проживания ростовчан. Нужно серьезное внимание уделить этому району и вместо рынка должен быть парк с соответствующей инфраструктурой города миллионника, - отметили ростовчане.

Некоторые считают, что рынок закроется, и на его месте построят новую высотку. Другие напоминают, что на «Темернике» можно найти недорогие товары, и пенсионеры не смогут купить их в других магазинах, где цены заоблачные.

Пока не известно, чем закончится эта история. Администрация рынков собирает документы, чтобы исправить все недочеты.
Фото: Дондей
