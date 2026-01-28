- У всех же индивидуально перышки отрастают. Недавно подрезали. И вот у него уже отрасли. И он с одного вольера перелетел в другой, - объяснили работники зоосада.

- Ничего критичного в этом нет. Потому что вольеры установлены так, чтобы рядом не было хищников и каких-нибудь других животных, которые могли бы друг другу навредить. Но нехорошо, что он попал в свой вольер, потому что у каждого своя еда, свое установленное время кормления, - подчеркнули в «Малинках».

Фото: Парка птиц «Малинки»

В парке птиц «Малинки» поймали перелетевшего вольер журавля. Подробностями поделилась пресс-служба зоосада 28 января.Беглецом оказался венценосный журавль Арнольд. Птица залетела в вольер с аистами и оленями.Неожиданный «гость» напугал «хозяев» территории. Журавли спрятались в свой домик, а олени замерли у забора. Пернатый «хулиган» свободно разгуливал по «новой жилплощади». Работникам пришлось проявить хитрость, чтобы загнать животное в угол и там поймать.Пойманному Арнольду тут же подрезали крылья. Сотрудники аккуратно держали пернатого за ноги и голову, пока совершали все необходимые манипуляции с крыльями. После птицу выпустили в ее дом.Специалисты сообщают, что такой побег журавль проворачивает не в первый раз. Регулярно раз в две недели он захаживает в «гости». Порой даже обрезанные крылья для него не являются помехой. Животное заходит к «соседям» по металлической сетке на ограждении.Теперь сотрудники парка будут вдвое внимательней следят за этим журавлем, чтобы тот не нарушал дисциплину зоосада.