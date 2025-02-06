Нумеролог из Ростова рассказала о влиянии «Снежной Луны» 12 февраля

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12 февраля жители Ростова смогут наблюдать за «Снежной Луной». Нумеролог Наталья Стрекачева поделилась с изданием Donday информацией о влиянии первого полнолуния 2025 года на людей. Она отметила, что этот день может стать началом больших изменений.Это полнолуние получило название «снежной Луны» благодаря обильным снегопадам, которые характерны для февраля. Этот период знаменует собой трансформацию и новые возможности, когда Солнце и Луна находятся в противостоящих знаках.Полнолуние принесет как позитивные, так и негативные эффекты. 12 февраля Луна находится в знаке Льва, а Солнце — в Водолее. Наталья пояснила, что энергия Льва акцентирует эгоистичные черты и конфликты, тогда как Водолей поощряет альтруизм.Она советует использовать период «снежной Луны» для медитации, чтобы наладить связь с собственным «я» и избавиться от устаревших привычек, фиксируя и сжигая негативные мысли.