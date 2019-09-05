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В Таганроге разыскивают пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

В Таганроге разыскивают пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи
Нуждающуюся в медпомощи пенсионерку ищут в Таганроге. Марию Руссу ищут в течение суток 6 сентября. Женщина ушла из дома и не вернулась обратно. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» рассказали, что Мария Павловна не ориентируется в пространстве.

У неё худощавое телосложение, рост – около 175 сантиметров. У пенсионерки короткие тёмные волосы и зелёные глаза.

В тот день, когда её видели в последний раз, она была одета в тёмно-зелёный пиджак с чёрно-белым рисунком, тёмно-синие штаны с белым орнаментом и туфли коричневого цвета. Предположительно, на голову она надела платок с оранжевыми и жёлтыми цветами.

Если вы встречали женщину на фотографии, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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