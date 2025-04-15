Нутрициолог из Ростова рассказала о рецепте творожной ПП-пасхи

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Нутрициолог из Ростовской области Анна Купрова поделилась рецептом творожной пасхи с низким содержанием калорий.Для приготовления потребуются: 1 500 граммов домашнего творога 5-7%, 500 граммов маскарпоне, 300 миллилитров сливок 20%, 75 граммов сахара, цукаты и ваниль.Анна отметила, что хотя в рецепте присутствуют сахар и молочные продукты, это не помешает насладиться традиционным блюдом в праздник, если соблюдать меру. Калорийность готового продукта составляет 187 ккал на 100 граммов.Основные шаги приготовления включают смешивание всех ингредиентов, кроме цукатов, на водяной бане до получения однородной массы. Их можно пробивать блендером. После закипания добавляют цукаты и смесь снова доводят до кипения. Затем блюдо снимают с огня, остужают и помещают в формы, проложенные марлей. Сверху ставят пресс, а под формы — емкость для стекания жидкости.Анна рекомендует оставить конструкцию в холодильнике на 12 часов, периодически проверяя и сливая жидкость. В результате получается вкусный и низкокалорийный творожный десерт, который позволит соблюсти традиции праздника без ущерба для здоровья.