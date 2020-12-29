Шеф-повар поделился рецептом необычного салата к новогоднему столу

Шеф-повар из Ростова поделился рецептом необычного блюда, которым можно порадовать гостей на Новый год. Егор Кудряшев рассказал Rostov.ru, как приготовить настоящий марсельский салат с морепродуктами.Вариаций этого блюда - несчетное количество. В поисках оригинальных яств многие хозяйки разнообразили его добавлением сухариков, яблок, чернослива, корейской моркови и даже крабовых палочек. Найти настоящий рецепт марсельского салата на просторах интернета практически невозможно. Однако, по словам Егора, несколько лет проходившего стажировку во Франции, готовится он намного проще, а число ингредиентов в нем значительно меньше.Для салата потребуются 150 граммов креветок и столько же очищенных кальмаров, 50 граммов рукколы, кочан салата «Айсберг» и 150 миллилитров оливкового масла. Для заправки необходимо подготовить 50 граммов лука, 20 миллилитров меда и 20 граммов зернистой горчицы.- Морепродукты нужно очистить и быстро обжарить на раскаленном масле, - рассказывает шеф-повар. - В это время перемешать ингредиенты для заправки блендером, а потом добавить масло.Выложите не дно новогоднего блюда листья салата, сверху - обжаренные морепродукты и заправку. Простое в приготовлении угощение приятно удивит ваших гостей - такого они точно еще не пробовали!