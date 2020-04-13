Подсчитана стоимость покупного и домашнего куличей в Ростове

Стало известно, сколько стоит пасхальный кулич в Ростове-на-Дону. Rostov.ru посчитал среднюю цену покупной и домашней выпечки.Уже 16 апреля, в чистый четверг, хозяйки займутся готовкой традиционного праздничного блюда. Классический рецепт на девять средних куличей включает в себя:- 500 миллилитров молока,- 1200 граммов муки,- 200 граммов сливочного масла,- 11 граммов сухих дрожжей,- 6 яиц,- 250 граммов сахара,- 300 граммов изюма,- 1 чайную ложку ванилина,- украшения.для глазури:- два яичных белка,- 100 граммов сахара.Исходя из данных Ростовстата, на покупку такого набора продуктов уйдёт 451 рубль. Такую сумму потратим на девять средних куличей, то есть, один обойдётся примерно в 50 рублей.Если же взять реальные цены в магазинах, то на порцию выпечки хозяйки потратят, в среднем, 488 рублей. То есть, один кулич обойдётся в 54,2 рубля.Те, кто не хотят готовить, и будут покупать куличи в магазинах и пекарнях, потратят от 35 до 55 рублей на маленькие, от 90 до 120 — на средние и от 140 до 250 — на большие.На Пасху также традиционно готовят творожную паску. Рецепт включает в себя:- 250 граммов творога,- 60 граммов сметаны,- 40 граммов сахара или сахарной пудры,- 100 граммов изюма,- 1 столовую ложку лимонной цедры,- 50 граммов сливочного масла,- 1 чайную ложку ванилина.Исходя из средних цен, опубликованных на Ростовстате, на паску нужно потратить почти 179 рублей. Судя же по фактической стоимость товаров магазинах — около 193 рублей.