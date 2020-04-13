Подсчитана стоимость покупного и домашнего куличей в Ростове
Стало известно, сколько стоит пасхальный кулич в Ростове-на-Дону. Rostov.ru посчитал среднюю цену покупной и домашней выпечки.
Уже 16 апреля, в чистый четверг, хозяйки займутся готовкой традиционного праздничного блюда. Классический рецепт на девять средних куличей включает в себя:
- 500 миллилитров молока,
- 1200 граммов муки,
- 200 граммов сливочного масла,
- 11 граммов сухих дрожжей,
- 6 яиц,
- 250 граммов сахара,
- 300 граммов изюма,
- 1 чайную ложку ванилина,
- украшения.
для глазури:
- два яичных белка,
- 100 граммов сахара.
Исходя из данных Ростовстата, на покупку такого набора продуктов уйдёт 451 рубль. Такую сумму потратим на девять средних куличей, то есть, один обойдётся примерно в 50 рублей.
Если же взять реальные цены в магазинах, то на порцию выпечки хозяйки потратят, в среднем, 488 рублей. То есть, один кулич обойдётся в 54,2 рубля.
Те, кто не хотят готовить, и будут покупать куличи в магазинах и пекарнях, потратят от 35 до 55 рублей на маленькие, от 90 до 120 — на средние и от 140 до 250 — на большие.
На Пасху также традиционно готовят творожную паску. Рецепт включает в себя:
- 250 граммов творога,
- 60 граммов сметаны,
- 40 граммов сахара или сахарной пудры,
- 100 граммов изюма,
- 1 столовую ложку лимонной цедры,
- 50 граммов сливочного масла,
- 1 чайную ложку ванилина.
Исходя из средних цен, опубликованных на Ростовстате, на паску нужно потратить почти 179 рублей. Судя же по фактической стоимость товаров магазинах — около 193 рублей.