Участница «Битвы шефов» из Ростовской области раскрыла семейный рецепт вареников
Участница «Битвы шефов» поделилась семейным рецептом вареников. Ростовчанка рассказала о способе приготовления самых вкусных вареников Donday.
По словам шеф-повара из Волгодонска Дарьи Свистун, вареники с клубникой — это один из ее любимых рецептов.
— Ингредиенты для теста: 600 граммов муки, одно яйцо, 7 граммов сахара, 120 граммов растительного масла и 250 миллилитров воды. Соль добавлять по вкусу. Для начинки понадобятся 500 граммов клубники и 150 граммов сахара, — рассказала Дарья.
Необходимо просеять муку, добавить сахар и соль. Кипяченую воду добавить к муке и перемешать. Когда тесто слегка остынет, добавить яйцо и снова перемешать.
— Вливаем растительное масло и замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам. Его оставляем на полчаса, — поделилась шеф-повар.
Далее нужно раскатать пласт теста, вырезать чашкой ровные одинаковые кружочки и на каждый из них выложить вымытую клубнику и посыпать сахаром. Защипываем края, формируем вареники. После чего «сладких красавцев» отправить в морозилку до застывания. После всех манипуляций можно смело забрасывать вареники в воду и наслаждаться по-настоящему летним блюдом всей семьей.