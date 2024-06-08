Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Участница «Битвы шефов» из Ростовской области раскрыла семейный рецепт вареников

Участница «Битвы шефов» из Ростовской области раскрыла семейный рецепт вареников
Участница «Битвы шефов» поделилась семейным рецептом вареников. Ростовчанка рассказала о способе приготовления самых вкусных вареников Donday.

По словам шеф-повара из Волгодонска Дарьи Свистун, вареники с клубникой — это один из ее любимых рецептов.

— Ингредиенты для теста: 600 граммов муки, одно яйцо, 7 граммов сахара, 120 граммов растительного масла и 250 миллилитров воды. Соль добавлять по вкусу. Для начинки понадобятся 500 граммов клубники и 150 граммов сахара, — рассказала Дарья.

Необходимо просеять муку, добавить сахар и соль. Кипяченую воду добавить к муке и перемешать. Когда тесто слегка остынет, добавить яйцо и снова перемешать.

— Вливаем растительное масло и замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам. Его оставляем на полчаса, — поделилась шеф-повар.

Далее нужно раскатать пласт теста, вырезать чашкой ровные одинаковые кружочки и на каждый из них выложить вымытую клубнику и посыпать сахаром. Защипываем края, формируем вареники. После чего «сладких красавцев» отправить в морозилку до застывания. После всех манипуляций можно смело забрасывать вареники в воду и наслаждаться по-настоящему летним блюдом всей семьей.
Фото: Дарья Свистун.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.