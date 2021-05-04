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Новым прокурором Ростова стал Олег Фрикель

Новым прокурором Ростова стал Олег Фрикель
В Ростове-на-Дону назначен новый прокурор. Им стал бывший руководитель прокуратуры Советского района города Томска Олег Фрикель. Эту информацию сообщает портал DonDay.ru.

55-летний Олег Фрикель займет место Петра Треглазова, который накануне майских праздников перешел на аналогичную должность в Волгоград.

Новый прокурор Ростова родился и вырос в столице Казахстана. С конца 90-х работает на различных должностях надзорных ведомств страны. Начинал от старшего помощника прокурора в Томске. В 2011 году Олег Фрикель возглавил прокуратуру Ленинского района Томска, после чего перешел на аналогичную должность Советского района Томска.

Отметим, что постепенное увольнение руководящего состава надзорного ведомства Ростовской области связывают с уходом с должности прокурора региона Юрия Баранова. На его место, к слову, назначили экс-прокурора прокурор Тульской области Романа Праскова.

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