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В Ростове назначили прокурора Советского района

В Ростове назначили прокурора Советского района
В Советском районе Ростова-на-Дону назначили нового прокурора. Приказом генерального прокурора РФ на должность назначен советник юстиции Александр Ищенко. Об этом 20 мая сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ранее Александр Ищенко был прокурором Неклиновского района Ростовской области. На службу в донскую прокуратуру его приняли в 1997 году. Сначала он был следователем прокуратуры, зачем возглавил районное ведомство. Сейчас занял место Олега Ремезова, который перешёл в Железнодорожный район. Ищенко приступит к своим обязанностям 25 мая.

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