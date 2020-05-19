В Ростове назначили прокурора Советского района

В Советском районе Ростова-на-Дону назначили нового прокурора. Приказом генерального прокурора РФ на должность назначен советник юстиции Александр Ищенко. Об этом 20 мая сообщили в надзорном ведомстве региона.Ранее Александр Ищенко был прокурором Неклиновского района Ростовской области. На службу в донскую прокуратуру его приняли в 1997 году. Сначала он был следователем прокуратуры, зачем возглавил районное ведомство. Сейчас занял место Олега Ремезова, который перешёл в Железнодорожный район. Ищенко приступит к своим обязанностям 25 мая.