Фото: МЧС РО

Новым начальником МЧС России по Ростовской области назначен Николай Чубучный. Ранее вышел соответствующий указ президента о назначении.Николай родом из Донецкой Народной Республики. С должности инспектора он дошел до назначения заместителем начальника Главного управления МЧС России по ДНР. За 20 лет работы в родном крае имеет множество наград.С декабря 2025 года стал временно исполняющим обязанности начальника. С февраля 2026 года возглавил ведомство.