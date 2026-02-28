Новости
Новым начальником МЧС России по Ростовской области назначен Николай Чубучный

Новым начальником МЧС России по Ростовской области назначен Николай Чубучный
Новым начальником МЧС России по Ростовской области назначен Николай Чубучный. Ранее вышел соответствующий указ президента о назначении.

Николай родом из Донецкой Народной Республики. С должности инспектора он дошел до назначения заместителем начальника Главного управления МЧС России по ДНР. За 20 лет работы в родном крае имеет множество наград.

С декабря 2025 года стал временно исполняющим обязанности начальника. С февраля 2026 года возглавил ведомство.
Фото: МЧС РО
