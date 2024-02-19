Начальником УМВД по Ростову назначен полковник Александр Козырев
Начальником управления Министерства внутренних дел по Ростову-на-Дону назначен Александр Козырев. Об этом сообщили 19 февраля в донском ГУ МВД.
О новом руководителе не так много информации. Мужчина находится в звании полковника полиции. Ранее он был заместителем начальника УМВД по Ростову, а с конца декабря 2023-го временно исполнял обязанности главы городского управления МВД.
До этого в должности начальника УМВД по Ростову был Сергей Шпак. Он пошел на повышение и стал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Ростовской области.
На пост замначальника полиции Ростова был назначен Идрис Вагапов, который возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Азовский».
Напомним, что в начале декабря 2023 года на должность начальника Главного следственного управления МВД по Ростовской области была назначена Юлия Одноралова.