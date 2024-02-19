Начальником УМВД по Ростову назначен полковник Александр Козырев

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.

Начальником управления Министерства внутренних дел по Ростову-на-Дону назначен Александр Козырев. Об этом сообщили 19 февраля в донском ГУ МВД.О новом руководителе не так много информации. Мужчина находится в звании полковника полиции. Ранее он был заместителем начальника УМВД по Ростову, а с конца декабря 2023-го временно исполнял обязанности главы городского управления МВД.До этого в должности начальника УМВД по Ростову был Сергей Шпак. Он пошел на повышение и стал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Ростовской области.На пост замначальника полиции Ростова был назначен Идрис Вагапов, который возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Азовский».Напомним, что в начале декабря 2023 года на должность начальника Главного следственного управления МВД по Ростовской области была назначена Юлия Одноралова.