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Начальником Управления на транспорте МВД России по СКФО назначен Виктор Шметков

Начальником Управления на транспорте МВД России по СКФО назначен Виктор Шметков
Начальником Управления на транспорте МВД России по СКФО назначен 62-летний Виктор Шметков. Об этом сообщили в управлении.

Шметков начал карьеру в 1985 году с должности младшего инспектора пожарной части. В 1996-м окончил Академию управления МВД России.

После окончания академии Шметков работал заместителем начальника ОВД Кировского района Астрахани, затем — заместителем начальника УВД по городу. Шесть лет руководил ОВД Кировского района. С 2005 по 2015 год занимал руководящие должности в УВД Астраханской области.

В 2015 году Шметкова назначили заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, где он получил звание генерал-майора внутренней службы.

С 2019 по 2025 год Виктор Анатольевич был министром внутренних дел по Чувашской Республике. Ему присвоили звание генерал-майора полиции.

Евгений Латаш стал заместителем начальника управления. Ранее он временно исполнял обязанности начальника транспортной полиции.
Фото: соцсцети
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