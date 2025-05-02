Начальником Управления на транспорте МВД России по СКФО назначен Виктор Шметков

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Начальником Управления на транспорте МВД России по СКФО назначен 62-летний Виктор Шметков. Об этом сообщили в управлении.Шметков начал карьеру в 1985 году с должности младшего инспектора пожарной части. В 1996-м окончил Академию управления МВД России.После окончания академии Шметков работал заместителем начальника ОВД Кировского района Астрахани, затем — заместителем начальника УВД по городу. Шесть лет руководил ОВД Кировского района. С 2005 по 2015 год занимал руководящие должности в УВД Астраханской области.В 2015 году Шметкова назначили заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, где он получил звание генерал-майора внутренней службы.С 2019 по 2025 год Виктор Анатольевич был министром внутренних дел по Чувашской Республике. Ему присвоили звание генерал-майора полиции.Евгений Латаш стал заместителем начальника управления. Ранее он временно исполнял обязанности начальника транспортной полиции.