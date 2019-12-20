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Из Ростова в Германию планируют открыть прямые рейсы

Из Ростова в Германию планируют открыть прямые рейсы
Из Ростова-на-Дону планируют открыть прямые рейсы в Германию. Такая информация опубликована на портале «Ростов-Транспорт».

Согласно сообщению, лайнеры начнут курсировать с 31 марта. По предварительному расписанию, самолёты будут вылетать из Ростова в 9:10 по вторникам и субботам. Приземление в Мюнхене – в 11:20 по местному времени.

Обратные рейсы запланированы в 14:20 с прибытием в донскую столицу в 18:20. Пока продажа билетов не открыта. Время в пути составит четыре часа. Сейчас до Германии можно добраться только с пересадкой в Москве.

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