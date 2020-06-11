В 23 муниципалитетах Ростовской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 23 городах и районах. Об этом 15 июня сообщили в правительстве Ростовской области.По-прежнему наибольшее число заболевших регистрируется в донской столице. В Ростове за последние сутки диагноз подтвердился у 61 человека. В Шахтах и Волгодонске по 12 новых пациентов.В Каменске-Шахтинском положительный тест у девяти местных жителей. В Белокалитвинском районе и Донецке выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом.В Тарасовском районе и Гуково диагноз подтвердился у семи местных жителей.В Мясниковском и Семикаракорском районах по пять новых пациентов, в Таганроге – четыре.В Миллеровском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском районах и Батайске больше стало на три заболевших.В Зерноградском и Октябрьском районах по два новых случаев COVID-19. По одному новому пациенту зарегистрировано в Азовском, Веселовском, Песчанокопском, Тацинском, Чертковском районах и Новочеркасске.