Новых заболевших коронавирусом выявили в 48 муниципалитетах Дона
В 48 муниципалитетах Ростовской области выявили новых заболевших коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 313 человек.
Лидером по-прежнему остается Ростов. Тут за последние 24 часа положительные тесты получили 124 человека. Второе место и 15 зараженных - в Таганроге, в Батайске и Новочеркасске по 12 заболевших.
Единичные случаи подтвердились в Веселовском, Целинском, Миллеровском, Куйбышевском, Ремонтненском, Каменском, Аксайском районах и Волгодонске.
С начала пандемии инфекцию подхватили 71270 человек.