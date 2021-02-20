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Новых заболевших коронавирусом выявили в 48 муниципалитетах Дона

Новых заболевших коронавирусом выявили в 48 муниципалитетах Дона
В 48 муниципалитетах Ростовской области выявили новых заболевших коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 313 человек.

Лидером по-прежнему остается Ростов. Тут за последние 24 часа положительные тесты получили 124 человека. Второе место и 15 зараженных - в Таганроге, в Батайске и Новочеркасске по 12 заболевших.

Единичные случаи подтвердились в Веселовском, Целинском, Миллеровском, Куйбышевском, Ремонтненском, Каменском, Аксайском районах и Волгодонске.

С начала пандемии инфекцию подхватили 71270 человек.

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