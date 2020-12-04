Новых инфицированных коронавирусом выявили в 40 муниципалитетах Дона

В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки болезнь подтвердилась у 356 человек.Новую инфекцию обнаружили в 40 муниципалитетах Дона. Лидером по числу новых зараженных стал Ростов (136 новых заболевших). Второе место занял Новочеркасск и 14 инфицированных. На третьей позиции оказался Каменск-Шахтинский с 13 пациентами.Единичные случаи заболевания - в Азове, а также Октябрьском и Тарасовском районах. Обстановка в регионе до сих пор остается напряженной. Из-за активного распространения коронавируса властям пришлось с 1 декабря ужесточить ограничительные меры.Фото: Денис Демков.