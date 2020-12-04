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Новых инфицированных коронавирусом выявили в 40 муниципалитетах Дона

Новых инфицированных коронавирусом выявили в 40 муниципалитетах Дона
В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки болезнь подтвердилась у 356 человек.

Новую инфекцию обнаружили в 40 муниципалитетах Дона. Лидером по числу новых зараженных стал Ростов (136 новых заболевших). Второе место занял Новочеркасск и 14 инфицированных. На третьей позиции оказался Каменск-Шахтинский с 13 пациентами.

Единичные случаи заболевания - в Азове, а также Октябрьском и Тарасовском районах. Обстановка в регионе до сих пор остается напряженной. Из-за активного распространения коронавируса властям пришлось с 1 декабря ужесточить ограничительные меры.

Фото: Денис Демков.

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