Три новых смертельных случая от коронавируса зафиксировано в Ростове
В Ростовской области все три новых смертельных случая от коронавируса произошли в Ростове. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Самым молодым из умерших оказался 29-летний мужчина. У пациента были сопутствующие заболевания.
Ещё одной жертвой коронавируса стал 56-летний житель Ростова. У ростовчанина также были сопутствующие заболевания. Отмечается, что мужчина поздно обратился за медицинской помощью.
Среди девяти скончавшихся в результате заболевания - 81-летняя жительница Ростова. Пенсионерка также имела сопутствующие заболевания и поздно обратилась в больницу.
Ранее сообщалось, что в результате коронавируса скончались 70-летняя ростовчанка, 34-летний гражданин Китая, 50-летний житель Ростова, 59-летний житель Волгодонского района, 59-летний житель Октябрьского района и 90-летний житель Мартыновского района. У всех скончавшихся от COVID-19 в Ростовской области были сопутствующие заболевания.
Напомним, по данным на 1 мая, в Ростовской области зарегистрированы 1 026 инфицированных. От заболевания скончались девять человек, выздоровели 89.