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Три новых смертельных случая от коронавируса зафиксировано в Ростове

Три новых смертельных случая от коронавируса зафиксировано в Ростове
В Ростовской области все три новых смертельных случая от коронавируса произошли в Ростове. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Самым молодым из умерших оказался 29-летний мужчина. У пациента были сопутствующие заболевания.

Ещё одной жертвой коронавируса стал 56-летний житель Ростова. У ростовчанина также были сопутствующие заболевания. Отмечается, что мужчина поздно обратился за медицинской помощью.

Среди девяти скончавшихся в результате заболевания - 81-летняя жительница Ростова. Пенсионерка также имела сопутствующие заболевания и поздно обратилась в больницу.

Ранее сообщалось, что в результате коронавируса скончались 70-летняя ростовчанка, 34-летний гражданин Китая, 50-летний житель Ростова, 59-летний житель Волгодонского района, 59-летний житель Октябрьского района и 90-летний житель Мартыновского района. У всех скончавшихся от COVID-19 в Ростовской области были сопутствующие заболевания.

Напомним, по данным на 1 мая, в Ростовской области зарегистрированы 1 026 инфицированных. От заболевания скончались девять человек, выздоровели 89.

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