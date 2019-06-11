Новому кладбищу в Ростовской области дали название



Стало известно название нового кладбища в Мясниковском районе Ростовской области. Информацию об этом можно найти в соответствующем постановлении на сайте районной администрации в соответствующем разделе.



В документах указывается, что кладбище получит название «Ростовское». Положения документа вступят в силу с момента их публикации. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. На это уйдёт приблизительно две недели.



Напомним, что открытие кладбища в Мясниковском районе несколько раз переносилось. Последний раз его хотели запустить в работу 1 мая. Но во время проверки комиссия нашла ряд нарушений, так что открытие вновь отложили.



К тому же до сих пор никто не назначил лиц, ответственных за принятие объекта в эксплуатацию.