Нового начальника назначили в Ростовской таможне
Назначили нового руководителя Ростовской таможни. Должность начальника 6 августа занял полковник таможенной службы Алексей Гуков. Такую информацию сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Гуков работал начальником службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления. Он родился в городе Куйбышево, в таможенных органах работает с 1996 года. Он удостоен медалей «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней и «За заслуги перед Отечеством» II степени.