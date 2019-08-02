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Нового начальника назначили в Ростовской таможне

Нового начальника назначили в Ростовской таможне
Назначили нового руководителя Ростовской таможни. Должность начальника 6 августа занял полковник таможенной службы Алексей Гуков. Такую информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Гуков работал начальником службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления. Он родился в городе Куйбышево, в таможенных органах работает с 1996 года. Он удостоен медалей «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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