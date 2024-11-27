В Администрация Ростова пояснили, зачем нужен кредит в 1,5 млрд рублей
В СМИ появилась информация о том, что администрация города Ростова-на-Дону планирует взять крупный кредит на сумму 1,5 миллиарда рублей со сроком погашения на два года. На брифинге заместитель главы администрации города — начальник Муниципального казначейства города Татьяна Асатрян пояснила, что это за кредит и для каких целей будет взята такая денежная сумма.
По словам Татьяны Асатрян, в декабре 2023 года был принят бюджет города на 2024-й и плановый период 2025/26 годов с дефицитом 2,9 миллиарда рублей.
В октябре 2024 года Банк России поднял ключевую ставку по кредиту, что существенно изменило ситуацию. Властями донской столицы была проведена взвешенная долговая политика.
На данный момент дефицит снижен до 1,5 миллиарда рублей. Чтобы получить этот кредит, администрация города объявила закупку в два лота – 800 и 700 миллионов рублей.
При этом Татьяна Асатрян добавила, что проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов уже сформирован с профицитом.