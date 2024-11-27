В Администрация Ростова пояснили, зачем нужен кредит в 1,5 млрд рублей

— Законодательство позволяет принимать бюджет с дефицитом, — отметила заместитель главы администрации города — начальник Муниципального казначейства. — Поскольку перед органами муниципальной власти стоит ряд задач, которые требуют значительных расходов, — это строительство и капитальный ремонт социальных объектов, объектов ЖКХ и дорог. На покрытие дефицита бюджета запланировано привлечение кредитных средств. Социальная сфера остается безусловным приоритетом, почти 60% расходов.

— Учитывая, что на бюджет будет оказана существенная нагрузка с учетом повышения ставки, мы оптимизировали расходы. Доходы, которые были дополнительно получены, направлены на уменьшение дефицита, — рассказала Татьяна Асатрян.

На данный момент дефицит снижен до 1,5 миллиарда рублей. Чтобы получить этот кредит, администрация города объявила закупку в два лота – 800 и 700 миллионов рублей.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В СМИ появилась информация о том, что администрация города Ростова-на-Дону планирует взять крупный кредит на сумму 1,5 миллиарда рублей со сроком погашения на два года. На брифинге заместитель главы администрации города — начальник Муниципального казначейства города Татьяна Асатрян пояснила, что это за кредит и для каких целей будет взята такая денежная сумма.По словам Татьяны Асатрян, в декабре 2023 года был принят бюджет города на 2024-й и плановый период 2025/26 годов с дефицитом 2,9 миллиарда рублей.В октябре 2024 года Банк России поднял ключевую ставку по кредиту, что существенно изменило ситуацию. Властями донской столицы была проведена взвешенная долговая политика.При этом Татьяна Асатрян добавила, что проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов уже сформирован с профицитом.