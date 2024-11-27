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В Администрация Ростова пояснили, зачем нужен кредит в 1,5 млрд рублей

В Администрация Ростова пояснили, зачем нужен кредит в 1,5 млрд рублей
В СМИ появилась информация о том, что администрация города Ростова-на-Дону планирует взять крупный кредит на сумму 1,5 миллиарда рублей со сроком погашения на два года. На брифинге заместитель главы администрации города — начальник Муниципального казначейства города Татьяна Асатрян пояснила, что это за кредит и для каких целей будет взята такая денежная сумма.

По словам Татьяны Асатрян, в декабре 2023 года был принят бюджет города на 2024-й и плановый период 2025/26 годов с дефицитом 2,9 миллиарда рублей.

— Законодательство позволяет принимать бюджет с дефицитом, — отметила заместитель главы администрации города — начальник Муниципального казначейства. — Поскольку перед органами муниципальной власти стоит ряд задач, которые требуют значительных расходов, — это строительство и капитальный ремонт социальных объектов, объектов ЖКХ и дорог. На покрытие дефицита бюджета запланировано привлечение кредитных средств. Социальная сфера остается безусловным приоритетом, почти 60% расходов.


В октябре 2024 года Банк России поднял ключевую ставку по кредиту, что существенно изменило ситуацию. Властями донской столицы была проведена взвешенная долговая политика.

— Учитывая, что на бюджет будет оказана существенная нагрузка с учетом повышения ставки, мы оптимизировали расходы. Доходы, которые были дополнительно получены, направлены на уменьшение дефицита, — рассказала Татьяна Асатрян.
На данный момент дефицит снижен до 1,5 миллиарда рублей. Чтобы получить этот кредит, администрация города объявила закупку в два лота – 800 и 700 миллионов рублей.


При этом Татьяна Асатрян добавила, что проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов уже сформирован с профицитом.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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