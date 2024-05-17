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Соседнюю с Ростовской областью Кубань 17 мая атаковали десятки беспилотников

Соседнюю с Ростовской областью Кубань 17 мая атаковали десятки беспилотников
Соседний с Ростовской областью регион атаковали десятки беспилотников. Дроны обнаружили в небе над Краснодарским краем ночью 17 мая.

— Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, — сообщил на своей странице в соцсетях глава Кубани Вениамин Кондратьев. — Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников.

Примерно в то же время атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. В результате на предприятии произошел пожар, который потушили через пару часов. Дроны уничтожали и над Севастополем. Предварительно, в результате атак никто не пострадал.

По информации Минобороны России, всего за ночь на территории России уничтожили более сотни дронов. Из них 44 — над Краснодарским краем, 51 — над Крымским полуостровом, 6 — над Белгородской областью и 1 — над Курской.
Фото: DonDay.ru.
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