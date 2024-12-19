Николай Василенко показал подписчикам фото в трусах

Фото: СоцСети

Бизнесмен Николай Василенко похвастался новыми фото в трусах. Кадры он опубликовал 18 декабря в своих соцсеях.На фотосессию бизнесмен подготовил необычный образ. Он надел длинное пальто поверх почти голого тела. Под верхней одеждой остались только трусы. На лицо в это время красуются фирменные большие квадратные очки.- Взрослый мужчина вообразил себя непонятно кем и занимается ерундой,- пишут в комментариях под постом хейтеры.Несмотря на негативные высказывания, хороших – больше. Люди подчеркнули, что улыбка Николая все еще радует и поднимает настроение даже в таком образе.Напомним, Николай Василенко прославился совсем недавно. Дорогие вещи, большие квадратные очки, лысина и улыбка стали его визитной карточкой. Теперь к Василенко обращаются за рекламой крупные банки, а прохожие на улице просят сфотографироваться с ним.