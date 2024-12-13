Фото: СоцСети

Предприниматель Николай Василенко показал подписчикам подтянутое тело. Тренировку он опубликовал в своих соцсетях.Николай решил как следует подготовиться к записи нового видеоролика: надел обтягивающие велосипедки и кроссовки для зала. Также, не забыл про свои фирменные очки. Николай Василенко решил показать подписчикам в какой он сейчас форме.- Не знаю к чему вы готовитесь, но вы готовы,- пишут пользователи в соцсетях.Пользователи в комментариях сравнили бизнесмена с «воином», «Ахилесом», и назвали «Лавандовой кофе-машиной». Подписчики подчеркнули, что Николай выглядит отлично.Напомним, Николай Василенко прославился совсем недавно. Дорогие вещи, большие квадратные очки, лысина и улыбка стали его визитной карточкой. Теперь к Василенко обращаются за рекламой крупные банки, а прохожие на улице просят сфотографироваться с ним. Это тот случай, когда получилось завоевать аудиторию добротой и улыбкой.