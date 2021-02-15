Нидерландский журналист готовит в Новочеркасске репортаж о съемках фильма «Дорогие товарищи!»
Журналист нидерландской газеты de Volkskrant готовит репортаж о съемках фильма «Дорогие товарищи!» в Новочеркасске. Том Венниник приехал в Ростовскую область 15 февраля. Журналист в течение трех дней собирает материал о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1962 году и влиянии этого события на жизнь дончан.
Европа узнала о небольшом городе благодаря фильму Андрея Кончаловского. Кинолента вошла в шорт-лист самой престижной премии - «Оскар». И голландский журналист заинтересовался кинокартиной.
Том приехал в Новочеркасск с коллегой-фотографом. Оказалось, что он уже четыре года живет в Москве со своей девушкой-россиянкой, поэтому языкового барьера у 30-летнего репортера не возникло.
Журналист обратился к коллегам в редакцию DonDay.ru за помощью в поиске горожан, участвовавших в съемках фильма. Кроме того, Том искал очевидцев трагедии 1962 года и молодежь, интересующуюся историей и политической жизнью донского региона.
Корреспонденту удалось встретиться с тремя актерами массовки и в этот же день посетить вместе с ними «Музей памяти новочеркасской трагедии 1962 года». Также Том побывал в знаковых местах Новочеркасска: в инфекционной больнице, на НЭВЗе и в историческом центре города.
Один из жителей казачьей столицы рассказал историю отца, который в возрасте 22 лет наблюдал с соседней улицы за демонстрацией. Когда прогремел танковый выстрел, парня ранило в руку осколком разлетевшейся витрины. В ближайшей аптеке ему оказали медпомощь и настрого запретили обращаться в больницу, потому что «оттуда уже не возвращались».
- На прошлой неделе я посмотрел фильм «Дорогие товарищи!». Я мало знал о трагедии 1962 года. Фильм открыл мне глаза. Мне кажется, что у многих горожан - собственное отношение к тому, что тогда произошло. Для некоторых это до сих пор остается сильной болью, - поделился журналист. - Меня впечатляет, что люди сами реконструировали историю 1962 года. Я посетил мемориальный музей и увидел лица людей, погибших на площади. Находясь там, где произошла трагедия, я чувствовал, что это – историческое место.