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Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске поборется за «Оскар»

Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске поборется за «Оскар»
Черно-белая драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле рабочих в Новочеркасске поборется за «Оскар». Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие картины.

Короткий список из 15 лент, которые станут претендентами на престижную премию, будет обнародован 9 февраля.

Фильм «Дорогие товарищи!» повествует о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Лента уже получила несколько международных наград, включая специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Кроме того, Национальный совет кинокритиков США включил картину в пятерку лучших на иностранном языке.

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