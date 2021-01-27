Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске поборется за «Оскар»

Черно-белая драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле рабочих в Новочеркасске поборется за «Оскар». Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие картины.Короткий список из 15 лент, которые станут претендентами на престижную премию, будет обнародован 9 февраля.Фильм «Дорогие товарищи!» повествует о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Лента уже получила несколько международных наград, включая специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Кроме того, Национальный совет кинокритиков США включил картину в пятерку лучших на иностранном языке.