Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», который показывает события во время расстрела рабочих в Новочеркасске, выдвинули на американскую премию «Оскар». Об этом сообщил председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов изданию ТАСС.Теперь эта картина будет представлять российский кинематограф на всемирном конкурсе.Добавим, фильм вышел в России в ноябре 2020 года. В нём режиссёр показал советский Новочеркасск 1962 года. Рабочие заводов начали бастовать, требуя повышения зарплат. Мирную демонстрацию в городе быстро усмирила армия. Однако под расстрел попали не только взрослые, работники заводов, но и дети. Коммунизм рушится на глазах всех людей вместе с верой в светлое будущее.Напомним, в начале июня 1962 года в Новочеркасске рабочие завода имени Будённого подняли забастовку в ответ на повышение цен. За считанные часы к ним присоединились коллеги из других цехов. Выступления протестующих подавили милиция и советская армия. О точных цифрах погибших в тот день можно только догадываться. Известно, что при штурме милиционеров погибли пять человек, при разгоне демонстрации убили 17 жителей, 70 получили серьёзные ранения. Семерых зачинщиков бунта расстреляли, 103 фигуранта отправили в тюрьму на срок до 15 лет.