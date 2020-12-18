Фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске взял главный приз на кинофестивале в Польше

Картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», повествующая о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, 20 декабря получила главный приз на фестивале российского кино «Спутник над Польшей».Это третья награда «Дорогих товарищей!». Ранее фильм был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале и приза за режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Кроме того, лента претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иноматрнном языке».Напомним, фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о новочеркасских событиях 1962 года. Тогда на НЭВзе из-за увеличения нормы выработки резко снизилась зарплата. Возмущенные рабочие вышли на мирную акцию протеста и были жестоко расстреляны. 24 человека погибли на месте, 87 получили ранения. Семерых участников демонстрации приговорили к смертной казни, еще 105 человек были осуждены.