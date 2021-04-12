Из-за первомайских мероприятий в центре Ростова ограничат движение транспорта

В Ростове перекроют центральные улицы из-за праздничных мероприятий. Ограничения введут 1 мая, сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.В период с 9 до 17 часов запретят проезд по Театральной площади. В это время там состоится «Утренняя зарядка с чемпионом», ростовский турнир по уличному баскетболу, показательные выступления учащихся городских спортивных школ, презентация видов спорта на тематических площадках , а также торжественное открытие 96-й Первомайской легкоатлетической эстафеты. С 10:45 до 13:30 (во время проведения эстафеты) ограничат движение на участке: улица Верхненольная - Советская - Большая Садовая (до пересечения с проспектом Буденновским.С 8:00 до 21:00 перекроют улицы в районе акватории гребного канала «Дон». Ограничения необходимы для проведения открытого чемпионата и первенства города по водно-моторному спорту.