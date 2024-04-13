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Несколько улиц в центре Ростова будут перекрыты 1 мая

Несколько улиц в центре Ростова будут перекрыты 1 мая
Несколько улиц в центре Ростова будут перекрыты 1 мая. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской власти.

Театральный проспект от Максима Горького до Социалистической будет перекрыт с 08:00 до 18:00. Кроме того, Большая Садовая улица от Буденновского до Верхненольной будет закрыта для движения транспорта с 08:00 до 13:00. В связи с проведением легкоатлетической эстафеты.

30 апреля Театральная площадь будет закрыта для проведения праздничной репетиции с 21:00. Автомобилисты смогут проехать только 1 мая после 18:00.

Городские власти планируют в это время развлекательные мероприятия, в том числе показательные выступления спортсменов и работу тематических площадок.
Фото: DonDay
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