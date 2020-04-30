Несмотря на возражения ростовчан, администрация города планирует построить наземный переход на проспекте Космонавтов

В Ростове прошли публичные слушания по проекту строительства наземного пешеходного перехода на проспекте Космонавтов. Его итоги стали наглядной демонстрацией того, как власти города наплевали на мнение горожан, превратив важную процедуру в пустую формальность. Большинство участников слушаний выступили против возведения объекта, выдвигая совершенно здравые аргументы. Но, несмотря на возражения, департамент архитектуры и градостроительства администрации Ростова-на-Дону рекомендовал проект к реализации.У торгового центра «Вавилон» на проспекте Космонавтов планируется построить надземный переход, который заменит наземный пешеходный переход, а заодно позволит убрать с дороги светофор. Казалось бы, все логично. Пешеходам станет безопаснее ходить, автомобилистам - проще ездить. Но дьявол, как известно, кроется в деталях…Инвестором строительства выступит компания, которая управляет торговым центром «Вавилон». Сам переход будет возведен буквально напротив этого самого ТЦ. А одной из возможных целей строительства называют переманивание покупателей с Северного рынка в торговый центр.По решению департамента автодорог города конструкцию планируется построить южнее, чем действующий светофор. Как раз напротив входа в «Вавилон». В этом же направлении сместят и остановки транспорта. Формальное обоснование – борьба с пробками и безопасность пешеходов.Но как это решит проблему пробок? Ведь машин на этом проспекте меньше не станет.Сама идея строительства надземного перехода кажется более чем сомнительной по многим причинам. Во время публичных слушаний ростовчане внесли 19 предложений, 17 из которых были против реализации проекта. Например, после строительства перехода на расстоянии 750 метров между остановкой «Поликлиника № 16» и улицей Капустина это станет единственным местом, где можно будет пересечь дорогу.Длинные лестничные переходы вверх, а потом вниз станут практически непреодолимым препятствием для пожилых людей, родителей с колясками, покупателей продуктов на рынке с тяжелыми сумками. Мокрые и скользкие ступени осенью и зимой могут стать причиной падения и серьезных травм.Как отметил руководитель ростовского городского отделения межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Александр Семёнов, в Ростове уже есть аналогичный пример.Против строительства объекта высказались и ветераны Ворошиловского района. Они считают, что пенсионерам будет тяжело преодолеть переход из-за большого перепада высоты. Но чиновники думают о стариках только «по расписанию», когда надо поздравить с праздником или юбилеем. А строительство перехода за счет заинтересованного инвестора – коммерческая рутина. Интересы стариков тут совсем не кстати. Поэтому департамент архитектуры и градостроительства рекомендовал объект к строительству, отмечая, что наземный переход будет соответствовать ГОСТам и СНиПам.Выходит, что ни мнение местных жителей, ни экспертов в ходе публичных слушаний не учитывают, а само мероприятие проводилось формально, для галочки.Чтобы немного успокоить общественное мнение, власти пообещали установить на переходе пассажирские лифты, подъёмники «и иные средства создания безбарьерной среды». Но вот вопрос: зачем создавать барьер, чтобы потом тратиться на «безбарьерную среду»?