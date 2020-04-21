В Ростовской области назвали города с наибольшим числом заболевших COVID-19
Фото: cakeblog.su
В Ростовской области за сутки число заболевших увеличилось на 71 человека. Новые случаи выявлены в 18 городах и районах области.
Больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Ростове – 21, в Батайске – 10 и в Новошахтинске – 6. Далее идут Мясниковский район с 5 новыми случаями и Аксайский район с 4 заболевшими. Также диагноз подтвердился у 4 жителей Зверева. В Заветинском районе заболевание выявлено у 3 человек, в Кашарском и Сальском районах – по 2 заболевших.
По одному заражённому зарегистрировано в Азовском, Багаевском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Ремонтненском, Шолоховском районах и городе Донецке.
Таким образом, по данным на утро 23 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 469 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Из них 18 человек выздоровели. Это жители Ростова, Азова, Зверева, Азовского и Семикаракорского районов.
В стационаре находятся 93 человека. В тяжёлом состоянии на сегодняшний день три пациента. В обсервации – 25 человек.