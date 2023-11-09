Из-за дождя коммунальные службы Ростова перевели в режиме повышенной готовности

Фото: администрация Ростова.

Из-за сильного дождя коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности. Информацию об этом сообщили в администрации города.Утром 9 ноября в Ростове прошел сильный дождь. Из-за большого количества осадков улицы оказались покрыты водой. Проблемная ситуация сложилась на Западном, в Левенцовке и центре города. Трудности с движением возникли в Соборном переулке, потому что проезжая часть оказалась затоплена.Ростовчан по возможности просят не покидать помещения. Водителям рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.