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Из-за дождя коммунальные службы Ростова перевели в режиме повышенной готовности

Из-за дождя коммунальные службы Ростова перевели в режиме повышенной готовности
Из-за сильного дождя коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Утром 9 ноября в Ростове прошел сильный дождь. Из-за большого количества осадков улицы оказались покрыты водой. Проблемная ситуация сложилась на Западном, в Левенцовке и центре города. Трудности с движением возникли в Соборном переулке, потому что проезжая часть оказалась затоплена.

Ростовчан по возможности просят не покидать помещения. Водителям рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.
Фото: администрация Ростова.
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