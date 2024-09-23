Неизвестный разбил остановку на улице Турмалиновской в Ростове-на-Дону

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В ночь на 23 сентября неизвестный разбил остановку на улице Турмалиновской в Ростове.Очевидцы утверждают, что кто-то кинул электросамокат в остановочный павильон, из-за чего разбилось стекло. Осколки разлетелись по всей площади. К счастью, в этот момент никого рядом не было. Пострадавших удалось избежать.Тем не менее рано утром местные жители вынуждены были стоять на этих осколках, ожидая свой транспорт.На данный момент неизвестно, когда коммунальные службы смогут устранить последствия инцидента.