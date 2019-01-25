Неизвестный водитель разбил остановку в центре Ростова



В центре Ростова неизвестный водитель врезался в остановку. Конструкция получила значительные повреждения.



Инцидент произошёл на пересечении проспекта Будённовского и улицы Красноармейской. О произошедшем ДТП свидетельствуют валяющиеся на земле фара и фрагменты бампера. У остановки осталось только одно боковое стекло, но и оно треснуло. Осколки стекла валяются вокруг на земле. Кроме того, погнут металлический каркас конструкции.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, авария произошла ночью 27 января. Водитель «Киа Рио», двигаясь по улице Красноармейской в направлении Буденновского, не справился с управлением. Иномарка врезалась в стоявший у обочины «Форд». От удара «Киа» отбросило на остановку, где стояла 22-летняя девушка.

- В результате ДТП травмы получила девушка-пешеход и 32-летний водитель «Форда», - добавили в УГИБДД. - Водитель «Киа» с места ДТП скрылся.



