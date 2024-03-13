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В Ростове сильный ветер повалил остановку

В Ростове сильный ветер повалил остановку
Мощный порыв ветра в Ростове снес остановку у одного из домов на улице Панфиловцев. Кадрами рухнувшей конструкции поделились местные жители 13 марта в социальных сетях.

На снимках видно, что десятикилограммовая железная конструкция лежит на земле из-за сильного ветра. Скорость его в донской столице достигла 11 метров в секунду.

Тем не менее это было не единственное последствие стихии. Также треснул стеклопакет в двери подъезда одного из домов в Красном Аксае, а его осколки разлетелись по улице.

В момент этих ЧП рядом никого не было, никто не пострадал.
Фото: соцсети.
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