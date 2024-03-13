В Ростове сильный ветер повалил остановку

Фото: соцсети.

Мощный порыв ветра в Ростове снес остановку у одного из домов на улице Панфиловцев. Кадрами рухнувшей конструкции поделились местные жители 13 марта в социальных сетях.На снимках видно, что десятикилограммовая железная конструкция лежит на земле из-за сильного ветра. Скорость его в донской столице достигла 11 метров в секунду.Тем не менее это было не единственное последствие стихии. Также треснул стеклопакет в двери подъезда одного из домов в Красном Аксае, а его осколки разлетелись по улице.В момент этих ЧП рядом никого не было, никто не пострадал.