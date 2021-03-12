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Нехватка врачей в донских больницах достигла 50%

Нехватка врачей в донских больницах достигла 50%
В Заксобрании Ростовской области заявили о нехватке врачей в донских больницах. Речь об этом шла 12 марта на круглом столе по здравоохранению.

По словам первого вице-спикера донского парламента Сергея Михалева, в Ростове медучреждения укомплектованы кадрами на 62%, а в сельской местности - всего лишь на 50-52%.

Напомним, в этом году больницы первичной медико-санитарной помощи в Ростовской области планируют доукомплектовать врачами до 83,1%, средними медицинскими работниками – до 77,3%.

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