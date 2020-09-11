Под наблюдением донских врачей находятся 8 305 человек с подозрением на коронавирус

В Ростовской области под наблюдением медработников находятся 8 305 человек с подозрением на коронавирус. Данные на 14 сентября сообщает правительство Ростовской области.У тех, кто находится под подозрением врачей, либо один из тестов показал положительный результат, либо есть явные симптомы заболевания. Большинство дончан с подозрением на заболевание лечатся дома. Те, кто не может самоизолироваться, находятся в стационарах.За все время пандемии под меднаблюдение попали 83,8 тысячи человек. Из этого числа у большинства - 75,5 тысячи дончан - коронавирус не подтвердился.При этом за все время пандемии вирус выявили у 19 030 жителей Ростовской области, из которых у 160 диагноз подтвердился за прошедшие сутки. Жертвами опасной инфекции в регионе стали 403 человека.