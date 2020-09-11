Под наблюдением донских врачей находятся 8 305 человек с подозрением на коронавирус
В Ростовской области под наблюдением медработников находятся 8 305 человек с подозрением на коронавирус. Данные на 14 сентября сообщает правительство Ростовской области.
У тех, кто находится под подозрением врачей, либо один из тестов показал положительный результат, либо есть явные симптомы заболевания. Большинство дончан с подозрением на заболевание лечатся дома. Те, кто не может самоизолироваться, находятся в стационарах.
За все время пандемии под меднаблюдение попали 83,8 тысячи человек. Из этого числа у большинства - 75,5 тысячи дончан - коронавирус не подтвердился.
При этом за все время пандемии вирус выявили у 19 030 жителей Ростовской области, из которых у 160 диагноз подтвердился за прошедшие сутки. Жертвами опасной инфекции в регионе стали 403 человека.