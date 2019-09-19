В донском парламенте обсудили проблемы «кадрового голода» в медучреждениях области



В Законодательном Собрании Дона обсудили вопрос повышения доступности медицинской помощи для населения. Дискуссия на тему «Об организации на территории Ростовской области доступной медицинской помощи» состоялась в 20 сентября.



По данным управления здравоохранения Ростова, городские учреждения медицинской помощи испытывают дефицит кадров. Так укомплектованность врачами составляет 67,2 %, а средними медработниками – 63,1 %. Поскольку в поликлиниках донской столицы работает мало участковых терапевтов, выявление диагноза и профилактика серьезных заболеваний находится на низком уровне.



По этой причине основным направлением в сфере здравоохранения стало обеспечение доступности медицинской помощи для населения и переориентация системы здравоохранения и граждан с позднего установления диагноза и лечения на раннее выявление заболеваний и принятие превентивных мер. В рамках нацпроекта продолжится и уже начата работа по улучшению материально-технического оснащения медучреждений. Однако теперь акцент будет делаться на организациях первичной помощи.



- Несмотря на то, что сегодня много делается по оснащению и ремонту медицинских учреждений, ликвидации очередей в поликлиниках, предстоит сделать еще больше, – отметил первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев. – Недавно в ходе совещания в Кремле президент Росии Владимир Путин в рамках нацпроекта «Здравоохранение» дал поручение модернизировать первичное звено здравоохранения. И если в столице области есть доступность для жителей, то в сельской местности с этим остается достаточно проблем. Здесь мы сталкиваемся с тем, что наши усилия по ремонту и обновлению оборудования в больницах и поликлиниках не дают результата при нехватке специалистов этого самого первичного звена. Речь идет о терапевтах, педиатрах, которые на себя в первую очередь берут нагрузку по приему, по диагностированию и дальнейшему лечению пациентов.



Депутат добавил, что, несмотря на существующие программы социальной поддержки молодых специалистов в селах, ситуация с кадровым дефицитом коренным образом не изменилась. Областные власти продолжают работу в этом направлении. В ноябре планируется «правительственный час», на котором донские парламентарии обсудят новые методы решения проблемы «кадрового голода» в региональных больницах и поликлиниках.