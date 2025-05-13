Недвижимость «Город золотой» в Ростове в третий раз выставили на торги

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В Ростове-на-Дону в третий раз предпримут попытку реализовать активы компании «Город золотой» через аукцион. Объявление о предстоящих торгах опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Ранее, в конце марта, на продажу было выставлено помещение площадью 150 квадратных метров, расположенное на подвальном этаже дома № 87/71 по Соборному переулку (недалеко от Комсомольской площади). Месяц принимались заявки от потенциальных покупателей, однако торги не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести объект.Прием заявок на участие в новом аукционе продлится до 3 августа. Итоги торгов планируется подвести 6 августа.Компания «Город золотой» была основана в апреле 2006 года. Более 15 лет основным направлением её деятельности являлось управление недвижимостью и эксплуатация жилых зданий. В 2019 году «Ростовские тепловые сети» подали иск в арбитражный суд с требованием признать «Город золотой» банкротом. Причиной обращения послужила накопившаяся задолженность. В сентябре 2020 года суд удовлетворил заявленные требования.