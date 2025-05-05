Недвижимость «Город золотой» в Ростове снова не смогли продать на аукционе

Фото: Ростов.Ру

Недвижимость обанкротившегося ООО «Город золотой» снова не смогли продать на аукционе. Информация об этом опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.На продажу было выставлено нежилое помещение площадью 150 квадратных метров в центре Ростова. Оно находится в здании № 87/71 в переулке Соборном. Лот оценили в 5,8 миллиона рублей.Однако за месяц предложение никого не заинтересовало. Не исключено, что недвижимость снова окажется на торгах, но за меньшую сумму.ООО «Город золотой» зарегистрировано в Ростове в апреле 2006 года. Более 15 лет компания занималась управлением недвижимостью и эксплуатацией жилых домов. В 2020 году компанию признали банкротом из-за долгов.