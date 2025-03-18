Долги маслозавода «Донское золото» не смогли продать на торгах за 1,2 млрд рублей

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С молотка не смогли продать дебиторские задолженности ООО «Донское золото». Результаты огласили 17 марта на портале Единого реестра сведений о банкротстве.В начале февраля на аукционе появилось шесть лотов общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. В числе продаваемого были права требования на краткосрочные долговые обязательства к сельхозкомпаниям.За месяц никого из потенциальных покупателей не заинтересовало предложение. Не исключено, что все шесть лотов выставят на торги снова, но за меньшую сумму.ООО «Донское золото» было зарегистрировано в поселке Гигант Сальского района Ростовской области в 2014 году. Компания производила нерафинированные растительные масла, а также продукты мукомольной промышленности. В 2018-м организацию признали банкротом.